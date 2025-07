Questo è il nostro dna | così il Pisa si prepara al ritorno in Serie A

Una città storica, un punto di riferimento per i turisti, una squadra ambiziosa e un cambio di look che coinvolge maglie, stadio e brand: il Pisa si prepara così al ritorno in Serie A. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Questo è il nostro dna": così il Pisa si prepara al ritorno in Serie A

Pippo Inzaghi e l’istinto del gol che non muore mai: così ha contribuito al gol del Pisa da bordocampo - L'istinto del gol di Pippo Inzaghi non morirà mai e lo si capisce da quanto accaduto anche in Pisa-Frosinone: così l'allenatore dei toscani ha contribuito al gol della sua squadra da bordocampo.

Pisa, ambulanze in fila per ore a Cisanello: "Così non si può più andare avanti" - Pisa, 8 maggio 2025 – Un altro pomeriggio complicato davanti al pronto soccorso di Cisanello, dove anche giovedì 8 maggio, si sono registrate lunghe code di ambulanze in attesa.

Pisa in Serie A, Filippo Inzaghi: «Non eravamo tra i favoriti, sapevamo che potevamo arrivare ai playoff, ma così…» - Le parole di Filippo Inzaghi, tecnico del Pisa, dopo la storica promozione dei toscani in Serie A dopo 34 anni dall’ultima partecipazione Filippo Inzaghi a la Gazzetta dello Sport ha raccontato la promozione del Pisa, che torna in Serie A dopo 34 anni dall’ultima partecipazione.

