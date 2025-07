Regionali in Campania incontro Schlein-De Luca per il candidato Verso apertura a Roberto Fico

Roma, 17 luglio 2025 – Il Pd al lavoro per individuare un candidato del centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. Il nome condiviso con il Movimento 5 Stelle è quello di Roberto Fico. In questa ottica la segretaria dem Elly Schlein ha incontrato oggi il governatore uscente Vincenzo De Luca, fermato a causa dello stop al terzo mandato. Fonti del Nazareno fanno sapere che l'incontro si è "svolto in un clima positivo e proficuo" e che De Luca non avrebbe dimostrato preclusioni nei confronti dell'ex presidente della Camera come suo successore. Durante il colloquio, il presidente campano avrebbe anche confermato che non si candiderĂ al consiglio regionale, ma ha chiesto che venga svolto il congresso regionale del Pd prima delle elezioni, per eleggere finalmente un segretario dem in Campania, commissariata da Antonio Misiani dal 1 aprile 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Regionali in Campania, incontro Schlein-De Luca per il candidato. Verso apertura a Roberto Fico

In questa notizia si parla di: luca - regionali - campania - incontro

Elezioni Regionali Campania, De Luca ironico: “Io capolista? Mi candido a Papa con Trump” - L'ipotesi: De Luca candidato consigliere regionale in una sua lista civica, dopo lo stop al terzo mandato.

Regionali in Campania, De Luca non c’è ma la destra litiga: i possibili nomi in campo e perché c’è chi vuole il rinvio - Le elezioni regionali si avvicinano e la Campania entra nel vivo della sfida politica. Chiusa definitivamente la porta a un terzo mandato per Vincenzo De Luca dopo il verdetto della Corte costituzionale, si apre ora la corsa alla successione.

Regionali, De Luca usa l’ironia: “Candidato capolista? Intanto concorro con Trump per il papato” - Tempo di lettura: < 1 minuto “Perché candidarsi solo capolista alla Regione? Intanto sono in concorrenza con Trump per il papato, poi verifichiamo se è possibile candidarsi come capolista”.

"Nessun veto a candidati", incontro Schlein-De Luca in vista delle regionali in Campania Vai su X

Regionali: incontro Schlein-De Luca, nessun veto sul candidato. 'Un nome per rappresentare tutta l'area progressista'. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Campania, incontro Schlein-De Luca, un passo in avanti per Fico candidato; Schlein vede De Luca, incontro proficuo; Nessun veto a candidati, incontro Schlein-De Luca in vista delle regionali in Campania.

Regionali in Campania, incontro Schlein-De Luca per il candidato. Verso apertura a Roberto Fico - La scelta potrebbe ricadere sull’ex presidente della Camera, esponente del M5s ... quotidiano.net scrive

Regionali in Campania, De Luca incontra Schlein: «Si va verso l'apertura a Fico candidato» - La segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato in queste ore il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Lo riporta msn.com