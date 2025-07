Appuntamenti gratuiti e musica dal vivo al via la rassegna ' Giardino per tutti'

Al via la quinta edizione di 'Giardino per tutti', la rassegna musicale destinata a trasformare il parco 'Marco Coletta' in un palcoscenico a cielo aperto. Dall'1 al 10 agosto, con inizio alle 21 tranne il 9 agosto con avvio alle 19, saranno tante le serate di musica dal vivo e gratuite che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Torna la tradizionale Sagra dell'Asado a San Colombano Certenoli con musica dal vivo - Torna a San Colombano Certenoli l'attesa Sagra dell'Asado, organizzata dal Circolo Acli domenica 18Â maggio a partire dalle ore 12.

"Settimana della Musica", la città entra nel vivo delle celebrazioni - A Cattolica la 36° Settimana della Musica entra nel vivo con due concerti di grande intensità , patrocinati dal Comune, in programma giovedì 15 maggio al Salone Snaporaz.

A Fiumicino non si balla (al mare) per un mese intero. Il provvedimento che vieta musica dal vivo e dj set dopo i ponti di Pasqua e 1 maggio - Deve esserci stato troppo caos o rumore a Fiumicino, comune sul litorale laziale, tanto che è stata emanata un’ordinanza sindacale che dispone il divieto, per un periodo di 30 giorni, di organizzare eventi o manifestazioni con musica dal vivo o dj set e trattamenti danzanti presso gli stabilimenti balneari e i chioschi situati lungo il litorale comunale.

Ondavideo presenta a Pisa 'Il giardino del video', rassegna di immagini e musica dal vivo - Al Parco della Concette di Pisa arriva la quarta edizione della rassegna Il giardino dei video, di Ondavideo, con l’evento 'Di segni, di sogni. Come scrive pisatoday.it