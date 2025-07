Hjulmand Juve l’affare si scalda! La trattativa entra nel vivo | la cifra per convincere lo Sporting e quella novità su Alberto Costa I dettagli

Hjulmand Juve, l’affare si scalda: nelle ultime ore ci sono state importante novità sul centrocampista. Il calciomercato Juve sta preparando una serie di operazioni strategiche per rinforzare il proprio centrocampo in vista della nuova stagione. L’obiettivo è quello di portare in squadra un centrocampista più fisico e abile nel cambiare ritmo, con la capacità di fare da schermo difensivo e dare solidità alla linea di centrocampo. In questo contesto, il nome di Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona, ha acquisito nuova rilevanza. Negli ultimi giorni, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la Juve ha intensificato i contatti con il club portoghese, già al centro di trattative per un altro giocatore, Alberto Costa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hjulmand Juve, l’affare si scalda! La trattativa entra nel vivo: la cifra per convincere lo Sporting e quella novità su Alberto Costa. I dettagli

