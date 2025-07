Ponte sull' Oglio chiuso nuova richiesta d’aiuto alla Regione | Imprese in ginocchio servono ristori

Calvatone (Cremona), 16 luglio 2025 - La chiusura del Ponte sull’Oglio sta mettendo in ginocchio l’economia di Calvatone, nel Cremonese, e quella di Acquanegra sul Chiese nel Mantovano. I consiglieri regionali del Pd Matteo Piloni e Marco Carra sono scesi di nuovo in campo per chiedere alla Regione un aiuto per tutto quelle imprese gravemente danneggiate dalla chiusura del ponte sull’Oglio, avvenuta nel giugno 2023, per ragioni di inagibilità . Durante la sessione di assestamento di bilancio prevista la prossima settimana in aula consiliare, i due consiglieri firmeranno un ordine del giorno per i ristori per sostenere le imprese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

