Alessandro Cattelan | La Rai è stata un' ottima esperienza E su Sky | Spesso mi manca

Durante la conferenza stampa di presentazione di Italia's Got Talent, Alessandro Cattelan ha risposto a una domanda sulla sua esperienza in RAI, che sembra ormai definitivamente conclusa Dopo aver condotto tante edizioni di X Factor, Alessandro Cattelan, per la prima volta nella sua carriera, sarà giudice. Lo farà a Italia's Got Talent 2025, la quattordicesima edizione del talent, su Disney+ per nove settimane dal 5 settembre. La notizia del nuovo progetto in streaming è arrivata nel momento in cui si rincorrevano le voci del suo addio alla RAI, dove era approdato nel 2021 dopo una stagione trionfale su Sky.

Alessandro Cattelan: “l’avventura in Rai l’ho voluta, l’ho cercata, per me è stata un’ottima esperienza. Venivo da un contesto bellissimo (Sky) e che spesso mi manca, ma volevo andare oltre”. Dalla conferenza Italia’s got talent Vai su X

