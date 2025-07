Remco Evenepoel si stacca a 55 km dal traguardo! Belga in crisi totale al Tour de France poi il rientro

AGGIORNAMENTO 17.10. Evenepoel si è staccato sulle prime rampe dell’Hautacam: perderĂ parecchi minuti, addio sogni di gloria. AGGIORNAMENTO 16.50. Dopo aver perso un paio di minuti da Pogacar ed Evenepoel in salita, Evenepoel è riuscito a rientrare in discesa e si è ricongiunto agli altri big a 28 km dall’arrivo. Il gruppo si avvicina ad Hautacam; il belga reagirĂ sui 13,5 km finali di salita o si staccherĂ nuovamente? — La dodicesima tappa del Tour de France si è accesa quando mancavano 55 km al traguardo posto in cima all’Hautacam. La prima frazione pirenaica della Grande Boucle è esplosa a sette chilometri e mezzo alla vetta del Col du Soulor, ascesa di 11,8 km al 7,6% di pendenza media. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Remco Evenepoel si stacca a 55 km dal traguardo! Belga in crisi totale al Tour de France, poi il rientro

Evenepoel contro un giornalista belga: “Le storie su mia moglie sono assurde, hai una visione limitata del mondo” - “Sia chiaro: tutto quello che ha detto è completamente assurdo “. Il fuoriclasse del ciclismo Remco Evenepoel si è scontrato con Ruben Van Gucht, giornalista belga che durante il programma tv De Asfpraak su VRT Canvas ha parlato della vita privata del corridore e della famiglia di origine marocchina di sua moglie sostenendo che “negli ultimi anni Remco ha coinvolto molto la famiglia della moglie nelle sue vittorie e prestazioni.

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Trionfo Evenepoel nella crono. Tappa e maglia per il belga - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 17:13 La Top 10 dell’ordine d’arrivo 1 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 20:50 2 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 0:21 3 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 0:38 4 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 0:49 5 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 0:57 6 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 1:02 7 CAVAGNA Rémi Groupama – FDJ 1:07 8 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 1:10 9 FOSS Tobias INEOS Grenadiers 1:10 10 SEIXAS Paul Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:12 17:11 Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step vince la cronometro Charmes-sur-Rhône-Saint-Péray precedendo di 21” il danese Jonas Vingegaard e di 38 l’americano Matteo Jorgenson.

Delfinato, quarta tappa a Evenepoel: il belga dĂ 21" a Vingegaard e 49" a Pogacar - Nella cronometro da Charmes-sur-RhĂ´ne a Saint-PĂ©ray si impone nettamente il campione del mondo di specialitĂ , che passa anche al comando della classifica

Tour de France: Evenepoel vince la crono, Pogacar in maglia gialla, terzo Affini. Che batosta per Vingegaard - Remco Evenepoel non delude le attese e vince la prima cronometro di questo Tour de France, l’unica pianeggiante. Da ilfattoquotidiano.it

