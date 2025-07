Cult horror senza tempo | un viaggio nell’inedito del 1981 fino al 2025

il film cult "possesso" di andrzej?u?awski: un capolavoro disturbante e senza tempo. Il cinema horror ha spesso prodotto opere memorabili che, nel corso degli anni, sono diventate simboli di inquietudine e provocazione. Tra queste, spicca il film "Possessione", diretto dal regista polacco Andrzej?u?awski e uscito nel 1981. Questo lungometraggio si distingue per la sua natura visionaria, il suo impatto emotivo e la capacitĂ di suscitare reazioni contrastanti anche a distanza di oltre quattro decenni dalla sua realizzazione. L'opera rappresenta un esempio di cinema che supera i confini del genere horror tradizionale, immergendosi in territori di psicodramma, satira politica e tragedia esistenziale.

