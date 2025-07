Gas rinnovo accordo Italgas-Cadent | digitalizzazione decarbonizzazione e rinnovabili

Rinnovato il ‘Memorandum of Understanding’ tra Italgas e Cadent, la cui prima firma risale al 2023. Obiettivo dell’accordo tra i due colossi del gas italiano e britannico quello di rafforzare la collaborazione nei settori dell’innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della sostenibilità delle reti di distribuzione del gas, con una visione comune sugli obiettivi della transizione energetica. L’accordo è stato rinnovato nella sede romana di Italgas, alla presenza di Paolo Gallo, Chief Executive Officer dell’azienda, Howard Forster, Chief Operating Officer di Cadent e dell’on. Alessandro Cattaneo, deputato della Repubblica italiana e presidente del gruppo di amicizia Italia – Regno Unito all’interno del Parlamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gas, rinnovo accordo Italgas-Cadent: digitalizzazione, decarbonizzazione e rinnovabili

