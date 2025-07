non solo mar nero adesso kyiv punta ai droni fluviali

Il successo nell’utilizzo degli Unmanned Surface Vessels (Usv), comunemente noti come droni marini, da parte dell’Ucraina è innegabile. Grazie a questi sistemi Kyiv è infatti riuscita a contendere il dominio sul teatro del Mar Nero alla preponderante Flotta russa, costringendola a spostare sempre più a Est le proprie basi per timore di eventuali attacchi condotti proprio con gli Usv. Non stupisce, dunque, che gli Ucraini abbiano deciso di sviluppare dei modelli appositamente concepiti per le operazioni in ambiente fluviale. L’ “Ursula”, il nuovo drone realizzato dall’azienda NoviTechNet, è un Usv con uno scafo lungo circa un metro con un basso profilo che rende difficile l’individuazione visiva e radar e una capacità di carico modulare, concepito per un rapido dispiegamento in corsi d’acqua fluviali o in zone litoranee. 🔗 Leggi su Formiche.net

