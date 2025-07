La bandiera palestinese sventola sulla torre del Comune di Arezzo rimossa perché non autorizzata

Per qualche ora la bandiera palestinese √® stata issata nella torre di Palazzo Cavallo, accanto a quella dell'Europa, dell'Italia e di Arezzo. Numerose le foto che hanno iniziato a circolare sui social e in rete. Soddisfazione √® stata espressa immediatamente dal comitato Arezzo per Gaza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

"Stop genocidio a Gaza", flashmob ad Arezzo. E Giani mette la bandiera palestinese in Regione - "Stop al genocidio" e "Palestina libera". Questi¬†gli¬†slogan che hanno¬†scandito¬†la manifestazione per il cessate il fuoco a Gaza che si √® svolta ad Arezzo oggi, domenica 1¬į giugno, ad Arezzo.

