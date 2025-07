Slovenia vieta ingresso a ministri israeliani di ultradestra

La Slovenia ha annunciato oggi che vieterĂ l'ingresso nel Paese a due ministri israeliani di estrema destra, in quella che viene definita una novitĂ assoluta nell'Unione Europea. Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, partner chiave della coalizione del Primo Ministro Benyamin Netanyahu, saranno dichiarati "persone non grate", ha affermato il governo sloveno in una nota, accusandoli di incitamento a " violenza estrema e gravi violazioni dei diritti umani dei palestinesi " con "le loro dichiarazioni genocide". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Slovenia vieta ingresso a ministri israeliani di ultradestra

In questa notizia si parla di: slovenia - ingresso - ministri - israeliani

