BF Games si afferma in Italia grazie a una partnership locale

BF Games, azienda leader nello sviluppo di giochi e videogiochi, ha comunicato l’ufficialitĂ della collaborazione con uno dei piĂą noti e autorevoli operatori di casinò online in Italia. La partnership segna un punto di svolta per il provider, che ha introdotto nel mercato italiano i titoli di alcune tra le piĂą note slot machine online targate BF Games, tra cui Buffalo Trail e Cave of Fortune. Come riferito dal giornale Jamma nel mese di marzo 2025, “Grazie a questa partnership, i giocatori italiani avranno ora accesso a un’ampia selezione di giochi caratterizzati da grafiche accattivanti, meccaniche innovative e un’esperienza di gioco coinvolgente”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - BF Games si afferma in Italia grazie a una partnership locale

GIRO D’ITALIA – Lucca Comics & Games accoglie la “corsa rosa” con le opere di Karl Kopinski - In occasione della 10° tappa del Giro d’Italia 2025, una gara a cronometro tra le città di Lucca e Pisa che vedrà i ciclisti sfidarsi sul tempo nell’entroterra toscano, martedì 20 maggio, anche quest’anno – grazie alla collaborazione tra Comune di Lucca e RCS Sport – Lucca Comics & Games celebra il mondo dei pedali con installazioni artistiche capaci di legare queste due realtà , quella della manifestazione lucchese e quella del ciclismo, accomunate dai grandi atti eroici.

Lucca Comics & Games 2025, arrivano in Italia gli autori di Gachiakuta, uno dei manga piĂą amati del momento - Kei Urana e Hideyoshi Andou, gli autori del tanto chiacchierato Gachiakuta, arriveranno quest'anno a Lucca Comics & Games 2025 per incontrare i tantissimi fan italiani della loro opera.

Lucca Comics & Games 2025: dal Maestro di Hokuto No Ken per la prima volta in Italia, fino a Stranger Things - Si apre la road to Lucca Comics & Games 2025, il community event più grande d'Europa. Per questo 59° anno la manifestazione lucchese attende grandi, grandissimi ospiti.

Milan Games Week & Cartoomics rafforza la partnership con RadioMediase; Amusnet: l'Italia al centro del business; Asmodee e LEGO presentano il Party Game Brick Like This!.

VALORANT: Riot Games sceglie ProGaming Italia come partner, nasce Agent ... - Riot Games ha stretto una collaborazione in esclusiva con l'agenzia esport ProGaming Italia per l'organizzazione e la gestione di VALORANT in Italia. Secondo everyeye.it

Milan Games Week & Cartoomics rinnova la partnership con RadioMediaset - Milan Games Week & Cartoomics 2025 consolida la partnership con RadioMediaset: l’evento punta a crescere ancora di più. Come scrive techprincess.it