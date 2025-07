Concorso Regione Sicilia 2025 assunzioni per 63 posti da funzionario | ecco come candidarsi

C’è tempo fino al 4 agosto 2025 per candidarsi al concorso della Regione Sicilia per 63 posti da funzionario. Le assunzioni avverranno con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di funzionario economico e finanziario, posizione economica D1. I vincitori della selezione pubblica verranno assegnati ai Dipartimenti e agli uffici dell’Amministrazione della Regione Siciliana, nelle sedi di Palermo. Per candidarsi è richiesto il possesso dei requisiti e dei titoli di studio indicati nel bando. Il documento è reperibile sul Portale di reclutamento della Pubblica amministrazione (InPa). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Concorso Regione Sicilia 2025, assunzioni per 63 posti da funzionario: ecco come candidarsi

In questa notizia si parla di: regione - funzionario - candidarsi - concorso

Se volessi partecipare ad un concorso per l'Agenzia delle Entrate che prevede maggiori posti disponibili in una regione lontana rispetto a quella d'origine mia devo svolgere la prova nella sede della regione lontana o posso anche farla nella mia? Faccio un e - facebook.com Vai su Facebook

C'è posto alla Regione, pubblicati due bandi di concorso: si cercano 79 funzionari; Regione Siciliana: concorsi per 79 funzionari 2025, Bandi per assunzioni in Sicilia; La Regione assume a Palermo (a tempo indeterminato), 79 posti: requisiti e bandi.

Concorso Regione Sicilia 2025, assunzioni per 63 posti da funzionario: ecco come candidarsi - C’è tempo fino al 4 agosto 2025 per candidarsi al concorso della Regione Sicilia per 63 posti da funzionario. msn.com scrive

Concorso Agenzia delle Entrate 2025, bando per 2.700 posti da funzionario: requisiti e come fare domanda - È online il bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate 2025 per l’assunzione di 2. Segnala fanpage.it