Sant' Angelo Lodigiano incidente tra due auto sulla Provinciale 19 | tre feriti e traffico in tilt

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 17 luglio 2025 - Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio, sulla Strada Provinciale 19 nel territorio comunale di Sant'Angelo Lodigiano. Lo scontro, avvenuto intorno alle 15.36, ha coinvolto due autovetture e tre persone: due uomini di 23 e 51 anni e una donna di 42. Due dei tre occupanti sono rimasti intrappolati in auto ma per fortuna non incastrati tra le lamiere. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Lodi, con un'autopompa, per estrarre i feriti e affidarli al personale sanitario. Le operazioni di soccorso si sono svolte in coordinamento con il 118, giunto sul luogo con due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso.

