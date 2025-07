Connie Francis chi era la cantante di Pretty Little Baby morta a 87 anni

È morta Connie Francis, icona della musica americana fra gli Anni 50 e 60. Prima donna capace di conquistare la prima posizione della Billboard Hot 100 con Everybody's Somebody's Fool nel 1960, ha inciso numerosi successi e venduto 200 milioni di dischi ed eleggerla una delle dive del primo rock'n'roll. Di recente, aveva trovato una seconda vita musicale con il suo brano Pretty Little Baby del 1962, divenuto virale tra la Gen Z soprattutto su TikTok, dove ha fatto da sottofondo a diversi contenuti di Kim Kardashian e Kylie Jenner. Aveva 87 anni e ad annunciarne la scomparsa è stato l'amico Ron Roberts, presidente della sua etichetta Concetta Records, con un post social.

