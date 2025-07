Ultimo E-state Messina e A tutta birra

Pronti per un nuovo weekend? Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. C'è grande fermento in cittĂ per il concerto di Ultimo al Franco Scoglio, l'estate messinese entrerĂ nel vivo con spettacoli e musica, da segnalare il concerto gratuito di Roy Paci e Aretuska a Capo Peloro. In. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: state - messina - tutta - birra

Cocaina nascosta negli slip e nel lavabo, 33enne arrestato a Messina: quante dosi sono state sequestrate - Un trentatreenne è stato arrestato a Messina per spaccio di droga. Sequestrati 80 grammi di cocaina e 10 grammi di crack nascosti in casa.

Da Roy Paci al Peloro Summer Challenge: entra nel vivo "E-state Messina 2025" - Il cartellone "E-state Messina 2025", promosso dall’Amministrazione comunale, entra nel vivo con un ricco programma di eventi musicali, artistici, culturali e ricreativi che animeranno Messina dal centro alle periferie, fino ai villaggi della zona nord e sud.

TRAFFICO IN TILT SULL’A18! A causa di un incidente stradale sull’autostrada A18 Catania-Messina, in direzione Messina, il traffico è stato deviato sulla Strada Statale, interessando completamente la Via Roma, dove si registrano rallentamenti e forti - facebook.com Vai su Facebook

Ultimo, E-state Messina e A tutta birra; Birra Messina presenta i due nuovi bicchieri in edizione limitata, l'omaggio a due simboli iconici dell'identità siciliana; Presentato a palazzo Zanca il cartellone “E-state a Messina 2024#unmaredidivertimento”.

Birra Messina porta la meraviglia in tutta Italia - TGCOM24 - Birra: Dieci panchine sul Lungomare di Messina, firmate da nove artisti siciliani, per risvegliare la meraviglia, creando una esperienza di bellezza Mercoledì 2 Aprile 2025 - Segnala tgcom24.mediaset.it

Birra Messina, due nuovi bicchieri in edizione limitata: un ... - MSN - «Con i due nuovi bicchieri della collezione in edizione limitata, Birra Messina rinnova il suo omaggio alla Sicilia, una terra che non smette mai di ispirarci con la sua bellezza autentica, la ... msn.com scrive