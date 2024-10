Ilrestodelcarlino.it - Crac Bio-On, concluse le arringhe difensive. Sentenza attesa il 25 novembre

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Bologna, 29 ottobre 2024 – Si avvicina alla conclusione il processo di primo grado suldi Bio-On, l’azienda di bioplastiche fallita nel 2019 dopo le indagini nate dall’attacco online del fondo statunitense Quintessential. Oggi sono terminate ledelle difese: la prossima udienza sarà il 4, ma è destinata verosimilmente a slittare per via dell’astensione dei penalisti contro il pacchetto sicurezza, il 4, 5 e 6; è stata quindi fissata un’altra udienza per il 25, nella quale ci saranno le eventuali repliche delle parti, poi il collegio si ritirerà in camera di consiglio per la. Per i nove imputati, accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta impropria e distrazione e tentato ricorso abusivo al credito, la Procura ha chiesto pene fino a dieci anni.