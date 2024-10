Donnapop.it - Bufera al Grande Fratello, Jessica e Javier incastrano Shaila: «Ha detto che Lorenzo è froc*o»

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dentro la casa delsi è creato involontariamente un enorme triangolo che ha coinvolto. Nelle ultime ore il pallavolista argentino ha confessato aalcune rivelazioni molto particolari fatte dalla ballerina Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata in diretta delGatta è tornata in Italia dopo una settimana nella casa del Gran Hermano, ovvero la versione spagnola del medesimo reality. Insieme a lei, in Spagna, c’era ancheSpolverato con il quale la ballerina ha approfondito di molto la conoscenza. View this post on Instagram A post shared by(@tv) Prima di partire, però, come sappiamo, si intrufolava spesso sotto il piumone diMartinez; fra loro ci sono stati baci bollenti e frasi inequivocabili.