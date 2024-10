Blitz rossoblù in Sardegna: Orsolini e Odgaard stendono il Cagliari (Di martedì 29 ottobre 2024) Tre punti dal peso specifico enorme per gli emiliani, che espugnano la tana del Cagliari e si rilanciano verso una posizione di classifica più consona rispetto alle ambizioni d’inizio anno. Cronaca del match Sul rettangolo verde dell’Unipol Domus, la prima occasione è per i padroni di casa che Bolognatoday.it - Blitz rossoblù in Sardegna: Orsolini e Odgaard stendono il Cagliari Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tre punti dal peso specifico enorme per gli emiliani, che espugnano la tana dele si rilanciano verso una posizione di classifica più consona rispetto alle ambizioni d’inizio anno. Cronaca del match Sul rettangolo verde dell’Unipol Domus, la prima occasione è per i padroni di casa che

La squadra di Italiano vince 2-0 in Sardegna nel turno infrasettimanale di Serie A. Successo casalingo per i salentini contro l'Hellas ...

Orsolini a dieci minuti dalla fine del primo tempo, Odgaard ad inizio ripresa: così, con due gol dei suoi attaccanti, il Bologna ha espugnato il campo di Cagliari conquistando così il suo secondo ...

Alla Domus, il Cagliari parte con grande intensità, cercando di mettere subito in difficoltà il Bologna . Dopo neanche trenta secondi, Zortea calcia con deviazione in angolo, mostrando l'intenzione de ...