Bilancio Milan la cessione Sandro Tonali al Newcastle? Altro che 80 milioni di euro

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ildeldimostra che ladialnon è stata per 80dima per meno di 60è stato ceduto alper una cifra irrinunciabile. Ce l’hanno venduta così. Per mesi e mesi. Un sacrificio inevitabile. E invece forse il sacrificio di tenerselo allo si poteva fare. Eccome. La presentazione deldelha reso noto la cifra per cui il giocatore è stato ceduto in Premier League. Una cifra importante ma lontana dagli 80“dichiarati” ai tifosi. Forse un errore della stampa amica. Ma a pensar male nel calcio non si sbaglia.è stato ceduto alper “soli” 58,9più bonus, cifra nettamente inferiore a quella ipotizzata al tempo, da cui vanno sottratti i 4,3riconosciuti al Brescia.