Berrettini-Popyrin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 (Di martedì 29 ottobre 2024) Matteo Berrettini se la vedrà contro Alexey Popyrin nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale francese. A Vienna due ottime vittorie per il tennista romano, che però nei quarti ha ceduto nettamente al russo Khachanov in due set. Raggiungere i primi 30 del ranking mondiale ora è un obiettivo più vicino, ma serve un risultato importante nella capitale francese. In questi giorni c’è stato anche un cambio di allenatore da parte di Matteo, che nelle prossime settimane deciderà con chi affronterà il suo 2025, ma che nel frattempo continua la collaborazione con Alessandro Bega. Contro Popyrin, giocatore certamente migliorato tanto nel corso degli ultimi mesi, parte 3-0 negli scontri diretti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Matteose la vedrà contro Alexeynel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale francese. A Vienna due ottime vittorie per il tennista romano, che però nei quarti ha ceduto nettamente al russo Khachanov in due set. Raggiungere i primi 30 del ranking mondiale ora è un obiettivo più vicino, ma serve un risultato importante nella capitale francese. In questi giorni c’è stato anche un cambio di allenatore da parte di Matteo, che nelle prossime settimane deciderà con chi affronterà il suo 2025, ma che nel frattempo continua la collaborazione con Alessandro Bega. Contro, giocatore certamente migliorato tanto nel corso degli ultimi mesi, parte 3-0 negli scontri diretti.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell'ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Matteo Berrettini e l'australiano Alexey Popyrin. Terzo confronto diretto tra i due

