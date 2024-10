Baskonia-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 29 ottobre 2024) Primo impegno della settimana del doppio turno in Eurolega per l’Olimpia Milano. oggi martedì 29 ottobre alle ore 20:30 i meneghini fanno visita agli spagnoli del Baskonia Vitoria-Gasteiz nella sesta giornata della regular season 2024-2025. I meneghini devono riscattare il pesante ko interno rimediato pochi giorni fa contro l’Efes Istanbul (84-96), dove non è bastato un terzo quarto da 34-20 per ribaltare l’inerzia con un Nikola Mirotic autore di ben ventinove punti. 1-4 è il record dei campioni d’Italia fino a qui in Eurolega, con l’EA7 Emporio Armani atteso dal derby tricolore contro la Virtus Bologna tra poco più di quarantotto ore al Forum di Assago. Oasport.it - Baskonia-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Primo impegno della settimana del doppio turno inper l’martedì 29 ottobre alle ore 20:30 i meneghini fanno visita agli spagnoli delVitoria-Gasteiz nella sesta giornata della regular season 2024-2025. I meneghini devono riscattare il pesante ko interno rimediato pochi giorni fa contro l’Efes Istanbul (84-96), dove non è bastato un terzo quarto da 34-20 per ribaltare l’inerzia con un Nikola Mirotic autore di ben ventinove punti. 1-4 è il record dei campioni d’Italia fino a qui in, con l’EA7 Emporio Armani atteso dal derby tricolore contro la Virtus Bologna tra poco più di quarantotto ore al Forum di Assago.

