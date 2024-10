Alatri / Omicidio Thomas Bricca, proiettata la video ricostruzione dei militari dell’Arma (Di martedì 29 ottobre 2024) Alatri – Difficile credere che si siano confusi: nel momento in cui gli assassini premevano il grilletto Thomas Bricca aveva il volto illuminato dal lampione sotto il quale si trovava nella piazzetta della località Girone di Alatri. Lo ha evidenziato la video ricostruzione effettuata con tutti gli elementi investigativi raccolti dai Carabinieri e proiettata lunedì L'articolo Alatri / Omicidio Thomas Bricca, proiettata la video ricostruzione dei militari dell’Arma Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Alatri / Omicidio Thomas Bricca, proiettata la video ricostruzione dei militari dell’Arma Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 29 ottobre 2024)– Difficile credere che si siano confusi: nel momento in cui gli assassini premevano il grillettoaveva il volto illuminato dal lampione sotto il quale si trovava nella piazzetta della località Girone di. Lo ha evidenziato laeffettuata con tutti gli elementi investigativi raccolti dai Carabinieri elunedì L'articololadeiTemporeale Quotidiano.

