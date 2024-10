28 Years Later | Ralph Fiennes accenna alla trama del film (Di martedì 29 ottobre 2024) 28 Years Later (in Italia dovrebbe uscire come 28 Anni Dopo) è il nuovo atteso capitolo della terrificante saga horror avviata da Danny Boyle nel 2002. Il progetto, come oramai noto da tempo, sarà spalmato attraverso una trilogia sviluppata dallo stesso Boyle assieme ad Alex Garland (Civil War). Le riprese dei primi due film si sono concluse all’inizio del mese di agosto (il nostro aggiornamento), mentre quelle del capitolo finale sarebbero già in programma. Ma una domanda rimane lecita: su cosa si baserà la nuova trilogia? A parlarne è stato Ralph Fiennes, uno delle principali nuove attrazioni attoriali del film. Intervistato da Indiewire in occasione del tour promozionale di Conclave (la nostra recensione), l’attore britannico ha parlato brevemente di 28 Years Later, confermando, come anticipato, che le riprese del terzo capitolo sono già in programma. Universalmovies.it - 28 Years Later | Ralph Fiennes accenna alla trama del film Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di martedì 29 ottobre 2024) 28(in Italia dovrebbe uscire come 28 Anni Dopo) è il nuovo atteso capitolo della terrificante saga horror avviata da Danny Boyle nel 2002. Il progetto, come oramai noto da tempo, sarà spalmato attraverso una trilogia sviluppata dallo stesso Boyle assieme ad Alex Garland (Civil War). Le riprese dei primi duesi sono concluse all’inizio del mese di agosto (il nostro aggiornamento), mentre quelle del capitolo finale sarebbero già in programma. Ma una domanda rimane lecita: su cosa si baserà la nuova trilogia? A parlarne è stato, uno delle principali nuove attrazioni attoriali del. Intervistato da Indiewire in occasione del tour promozionale di Conclave (la nostra recensione), l’attore britannico ha parlato brevemente di 28, confermando, come anticipato, che le riprese del terzo capitolo sono già in programma.

Una star del film ha rivelato i primi dettagli della trama del sequel 28 Years Later. L'atteso sequel di 28 giorni dopo, 28 Years Later, ha appena ricevuto due importanti aggiornamenti da una delle sue star. Parlando con IndieWire, Ralph Fiennes ha ...

Le riprese del sequel 28 anni dopo, diretto da Danny Boyle, sono terminate ad agosto e adesso si scopre che il film è stato girato con l'Iphone ed è costato tantissimo.

