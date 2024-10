Zonawrestling.net - WWE: Bully Ray sfida Ridge Holland post Halloween Havoc “Trovarmi non è difficile”

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La WWE ha offerto un altro evento solido con l’edizione didi quest’anno al Giant Center di Hershey, Pennsylvania. È stata davvero una serata piena di momenti memorabili e grandi incontri. Anche il WWE Hall of FamerRay è passato all’azione durante l’evento e in seguito hato. Durante il WWE Countdown to NXT, il WWE Hall of FamerRay ha avuto un confronto con. Dopo che l’NXT Champion Trick Williams ha vinto il suo match contro Ethan Page,ha attaccato Williams, eRay è intervenuto per aiutarlo. Successivamente, sull’account X di “Busted Open”, Ray ha spiegato perché è intervenuto.