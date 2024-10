Vuole essere riammesso a scuola: 17enne lancia una sedia e dà un pugno in testa alla preside (Di lunedì 28 ottobre 2024) A Castel Volturno (Caserta) i carabinieri hanno denunciato per lesioni personali un 17enne che ha aggredito la preside del locale istituto alberghiero, colpendola con un pugno alla tempia. Secondo quanto accertato dai militari, anche in base alla denuncia della 56enne dirigente scolastica, l’episodio si è verificato intorno alle 10 di oggi, quando il ragazzo, ex alunno dell’istituto superiore Feedpress.me - Vuole essere riammesso a scuola: 17enne lancia una sedia e dà un pugno in testa alla preside Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 28 ottobre 2024) A Castel Volturno (Caserta) i carabinieri hanno denunciato per lesioni personali unche ha aggredito ladel locale istituto alberghiero, colpendola con untempia. Secondo quanto accertato dai militari, anche in basedenuncia della 56enne dirigente scolastica, l’episodio si è verificato intorno alle 10 di oggi, quando il ragazzo, ex alunno dell’istituto superiore

Vuole essere riammesso a scuola: 17enne lancia una sedia e dà un pugno in testa alla preside

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Castel Volturno (Caserta) i carabinieri hanno denunciato per lesioni personali un 17enne che ha aggredito la preside del locale istituto alberghiero, colpendola con un pugno alla tempia. (ANSA) ... (ansa.it)

un tentativo per essere "riammesso": Giuliano avrebbe anche già messo in moto i suoi avvocati per non perdere l'opportunità di partecipare al reality show. Parla Enzo Bambolina, l'uomo che ha ... (msn.com)

Spinta su video e nuovi argomenti, si sta delineando la strategia del social targato Musk. Italia apripista con un lancio di Versace in realtà aumentata sbarcato poi in altri 6 Paesi di Andrea Secchi ... (italiaoggi.it)

Il mercato sanitario promette di essere redditizio per Amazon, che “sta cercando di essere la piattaforma che ha tutto per tutti”, ha affermato l'analista Davidkhanian. Qualche crepa nel mondo reale ... (it.fashionnetwork.com)

Il 49enne aveva commesso nei giorni scorsi due altre rapine. Il pentimento è avvenuto all'uscita dell'attività economica che avrebbe voluto derubare ... (msn.com)