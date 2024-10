Usa il procuratore della Pennsylvania fa causa contro la lotteria elettorale di Musk | È illegale

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ildistrettuale di Filadelfia, Larry Krasner, ha intentato unal’idea di Elondi donare 1 milione di dollari ogni giorno a uno dei firmatarisua petizione «in supportoCostituzione degli Usa» e in particolare dei primi due emendamenti che garantiscono la libertà di parola e il diritto a possedere armi. «America Pac estanno ingannando i cittadini di Philadelphia e di altre aree(e di altri stati in bilico nelle prossime elezioni), affinché concedano le loro informazioni di identificazione personale e facciano una promessa politica in cambiopossibilità di vincere un milione di dollari», ha dichiarato il pm. Leggi la nostra guida alle elezioni Usa 2024 «È una» «Questa è una. Ed è indiscutibilmente una», ha aggiunto.