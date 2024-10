Amica.it - Un ritratto inedito del grande scrittore nel centenario della sua morte: la clip in anteprima di "L'amore secondo Kafka"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’ultimo anno felice. L’ultimo sprazzo di un sentimento che non aveva mai provato prima. Nelscomparsa di uno dei più grandi scrittori del secolo scorso, arriva nelle sale italiane il 31 ottobre per Wanted Cinema, L’. L’opera, tratta dal dal libro Die Herrlichkeit des Lebens di Michael Kumpfmüller, è diretto dalla coppia di registi, insieme anche nella vita, formata da Judith Kaufmann e Georg Maas. Protagonisti, l’attrice tedesca Henriette Confurius e l’attore romeno Sabin Tambrea. Qui sopra, ine in esclusiva, alcune immagini del film. Che mostrano l’intesa tra i due. E come il carattere solare e aperto di Dora sia irresistibile per Franz. La trama di “L’” Grazie all’, l’ultimo anno di vita di Franzdiventa il più felice.