Un atelier d'arte in stile parigino: il sogno di Carmelo e Ileana Mendola (Di lunedì 28 ottobre 2024) In occasione del Festival "Le Vie dei Tesori" Sicilia Gaia, organizza una visita esclusiva dedicata alla scoperta di un luogo segreto pieno di fascino e storia a noi molto vicina.Visiteremo l’atelier Mendola, un luogo segreto, custode di un’affascinante storia culturale e artistica della città Cataniatoday.it - Un atelier d'arte in stile parigino: il sogno di Carmelo e Ileana Mendola Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) In occasione del Festival "Le Vie dei Tesori" Sicilia Gaia, organizza una visita esclusiva dedicata alla scoperta di un luogo segreto pieno di fascino e storia a noi molto vicina.Visiteremo l’, un luogo segreto, custode di un’affascinante storia culturale e artistica della cittÃ

Un atelier d'arte in stile parigino: il sogno di Carmelo e Ileana Mendola

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una nuova collezione di lusso nominata Atelier Plus Montecarlo Collection di Atelier Plus Montecarlo, che porta sul mercato una collezione di prodotti in ... (villegiardini.it)

Scenografo, pittore, scultore con un passato nel circo francese di Annie Fratellini. Il trentesimo episodio della serie è dedicato all'atelier di un artista visionario e poetico, creatore di sogni e s ... (ilbolive.unipd.it)

Come lavora uno scultore? Qual è il suo luogo in cui crea? Un modo per scoprirlo è la manifestazione "Officina della scultura", arrivata alla ... (msn.com)