Terzotemponapoli.com - Tutto su Milan-Napoli: probabili formazioni ed altro

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024)pronto al Meazza per il Big MatchIlinizia un periodo nel quale dovrà affrontare partite molto impegnative anche contro le dirette avversarie. Domani la squadra di di Antonio Conte affronterà in trasferta ildi Paulo Fonseca.match molto impegnativo, dopo quello con la Juventus. Iniziano gli scontri diretti e la compagine partenopea si appresta a disputarli con il morale alto e da capolista del massimo torneo nazionale. Gli azzurri avranno la possibilità di mantenere il buon vantaggio di punti su Juventus e Inter e di staccare una diretta concorrente per la Champions League. Davanti a sè i partenopei troveranno ilche sta ha riposato questo weekend a causa del rinvio del match con il Bologna: la squadra di Fonseca approfitterà del supporto del proprio pubblico, davanti al quale non ha ancora perso in questo campionato.