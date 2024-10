Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-10-2024 ore 11:30

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione brevi rallentamenti sul raccordo anulare perintenso sulla carreggiata esterna tra Lanina e l’abbia la lentamente il cuore su via del Foro Italico per lavori tra Ponte delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra Corso di Francia e viale della Moschea verso San Giovanniin coda sul lungotevere tra la bocca della verità e Ponte Vittorio Emanuele II verso ponte Flaminio inizio settimana difficile per pendolari e turisti A causa di uno sciopero di 24 ore che riguarda l’intera rete Atac garanti della fascia di garanzia dalle 17 alle 20 Escluso dell’agitazione le linee periferiche gestite da operatori privati per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.