Ilfattoquotidiano.it - Torino in vendita? “Cairo ha incontrato Red Bull”. Ma il gruppo vuole lo stadio di proprietà

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Attualmente è l’Official Energy Drink partner del, ma il futuro da nuovo proprietario non è un’ipotesi da scartare. “Quando Redentra non è un caso. Lo fa per rafforzarsi e restare” e Urbanosembrerebbe non volersi perdere l’opportunità. Secondo quanto raccolto da La Stampa, il patron dei granata avrebbegli emissari delaustriaco per parlare di un allargamento di collaborazione come main sponsor e per valutare un eventuale interessamento all’acquisto del club. Sospetti e voci che si intensificano dopo l’accordo raggiunto nel mese di agosto come partner, trattasi del primo impegno in Serie A per il CEO Mark Mateschitz.