Sollevamento pesi: Federico La Barbera si conferma Campione d’Europa U23! L’azzurro domina in Polonia (Di lunedì 28 ottobre 2024) Federico La Barbera è ancora sul tetto d’Europa nel Sollevamento pesi. L’azzurro ha infatti conquistato il secondo titolo continentale consecutivo agli Europei U23 di Raszyn (Polonia), sbaragliando la concorrenza nella categoria -55 kg. Buona la prova del giovane siciliano che, nello strappo, ha ottenuto l’argento di categoria con 103 kg, per poi salire vistosamente di colpi nello slancio, dove ha tirato su 130 kg totalizzando 233 kg. Si tratta di un miglioramento complessivo di sette lunghezze, considerati i 225 kg sollevati lo scorso anno in Romania. Al secondo posto si è poi accomodato il georgiano Bachuki Shamilishvli con 229 kg, maturati con 100 kg nello strappo e 129 kg nello slancio. Bronzo invece per il moldavo Iulian Betca con 228 kg (102+126 kg). Oasport.it - Sollevamento pesi: Federico La Barbera si conferma Campione d’Europa U23! L’azzurro domina in Polonia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)Laè ancora sul tettonelha infatti conquistato il secondo titolo continentale consecutivo agli Europei U23 di Raszyn (), sbaragliando la concorrenza nella categoria -55 kg. Buona la prova del giovane siciliano che, nello strappo, ha ottenuto l’argento di categoria con 103 kg, per poi salire vistosamente di colpi nello slancio, dove ha tirato su 130 kg totalizzando 233 kg. Si tratta di un miglioramento complessivo di sette lunghezze, considerati i 225 kg sollevati lo scorso anno in Romania. Al secondo posto si è poi accomodato il georgiano Bachuki Shamilishvli con 229 kg, maturati con 100 kg nello strappo e 129 kg nello slancio. Bronzo invece per il moldavo Iulian Betca con 228 kg (102+126 kg).

