Scrofe in gabbia mutilazioni e antibiotici | abbiamo analizzato gli allevamenti di otto grandi marchi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) di Elisa Bianco* Per il secondo anno di filaproduttori italiani di salumi — tra cui anche prodotti DOP come il Prosciutto di Parma — basando le valutazioni sulle richieste della nostra campagna #SOSPig, in cui affrontiamo temi come l’eliminazione delle gabbie per le, le, gli arricchimenti ambientali, l’utilizzo deglie le certificazioni per valutare gli standard di allevamento. Ianalizzati sono Casa Modena, Citterio, Fiorani, Fratelli Beretta, Fumagalli, Levoni, Negroni e Rovagnati e in quasi tutti i casi mancano ancora impegni concreti ad affrontare le criticità principali deglidie maiali. Casa Modena si posiziona con zero punti, mentre Fiorani e Levoni 0,5, 1 punto invece va a Negroni, 2 a Rovagnati, 2,5 a Fratelli Beretta e 3 a Citterio.