Laprimapagina.it - Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 a Cellara

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La terra ha tremato domenica sera in Calabria. Ladidi3.7 è stata registrata alle 20.51 dall’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia a tre chilometri est da(Cosenza), ad una profondità di 21 chilometri. La prima, avvertita dalla popolazione di diversi comuni nel raggio di 20 chilometri, è stata seguita da uno sciame sismico con scosse che non hanno superato i 2.7 di. Due in particolare le scosse di tale intensità: una prima alle 21.15 è stata registrata a 3 chilometri da Mangone (Cosenza) e un’altra alle 21.36 a quattro chilometri da. Le altre sono state tutte diinferiore.