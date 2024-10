Riesumate 2.500 tombe di bimbi mai nati al cimitero di Brescia, a processo due funzionarie del Comune (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il prossimo 31 gennaio dovranno comparire davanti al giudice in udienza preliminare due funzionarie del Comune di Brescia finite al centro dell'inchiesta sulle tombe dei "bimbi mai nati". Secondo la Procura, ne avrebbero fatto riesumare 2.500 all'insaputa dei genitori e a fronte di un fabbisogno di 164 riesumazioni. Fanpage.it - Riesumate 2.500 tombe di bimbi mai nati al cimitero di Brescia, a processo due funzionarie del Comune Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il prossimo 31 gennaio dovranno comparire davanti al giudice in udienza preliminare duedeldifinite al centro dell'inchiesta sulledei "mai". Secondo la Procura, ne avrebbero fatto riesumare 2.500 all'insaputa dei genitori e a fronte di un fabbisogno di 164 riesumazioni.

Riesumate 2.500 tombe di bimbi mai nati al cimitero di Brescia, a processo due funzionarie del Comune

