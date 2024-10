Impresaitaliana.net - Regala un sorriso con una pizza, Autismo Campania Onlus: “Bellissima giornata a Sant’Antimo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Salvatore Cimmino, presidente: “Ringrazio il sindaco diMassimo Buonanno e l’assessore alle politiche sociali, la dottoressa Vincenza Barra, per la loro sensibilità e per aver concesso il patrocinio morale gratuito per questo bellissimo progetto” Musica, laboratori e animazione sono stati gli ingredienti principali per la realizzazione dellache si è tenuta ieri presso la villa comunale digrazie al progetto “uncon una” organizzato dall’associazione. «L’obiettivo del progetto è quello di offrire esperienze significative, gratificanti e qualificanti a persone autistiche ed altre disabilità cognitive che riescono ad attivare sia la componente emotiva che quella sensoriale, in momenti di agape in un’ottica di inclusività.