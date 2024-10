Secoloditalia.it - Processo Depardieu al via, ma l’attore accusato di violenza sessuale non è in aula. I medici: “È molto malato”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Gerardalla resa dei conti: 75 anni, una vita sregolata, cinque bypass da un ventennio (anche se continua a mangiare formaggi, a bere vino e a fumare) straordinario interprete della trasposizione cinematografica del Cyrano di Bergerac, per cui ebbe la nomination agli Oscar, Gerard– Leone d’oro alla carriera al festival di Venezia del ’97, e per un po’ emigrato in Russia ricevendo da Putin la cittadinanza – in questa fase della sua tormentata esistenza affronta altri fantasmi di una vita vissuta fra troppe sregolatezze. E allora, è partito oggi nell’del tribunale penale di Parigi ilche vedefrancese al banco degli imputati affrontare le accuse di aggressionea suo carico mosse da diverse donne.