Lopinionista.it - Poste Italiane partecipa all’iniziativa “Il Mese dell’Educazione Finanziaria 2024”

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) ROMA?–?Divulgare e diffondere la cultura, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. Con questi obiettivi“Il”, la più grande manifestazione italiana sull’educazione, giunta alla settima edizione, istituita e promossa dal Comitato Edufin, che si svolge dall’1 al 30 novembre.promuove attivamente l’educazionecome strumento cruciale per garantire che i cittadini siano in grado di gestire il proprio budget, proteggere il proprio patrimonio e pianificare il futuro e, nell’ambito del, ha avviato una serie di iniziative, online e in presenza.