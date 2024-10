Anteprima24.it - Pastorano, arrestato per spaccio 32enne con precedenti

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante un controllo dei carabinieri della stazione di Pignataro Maggiore, è stato fermato ungià noto alle forze dell’ordine. L’uomo era in auto con altre tre persone, nei pressi della località Cimitero di. A seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di 19 dossi di cocaina, e la somma contante di 380 euro, tutte in banconote di piccolo taglio. Anche gli altri occupanti dell’auto sono stati perquisiti, senza esiti degni di nota. Ilè stato pertanto, e tradotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'articoloperconproviene da Anteprima24.it.