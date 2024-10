Non male come primo approccio... (Di lunedì 28 ottobre 2024) È raro che una conversazione decisiva per una carriera si svolga in un luogo così inusuale come un distributore di benzina, ma quando c’è di mezzo Johnny Depp anche l’ordinario può diventare straordinario. Riccardo Scamarcio, protagonista del nuovo film di Depp Modì – Tre giorni sulle ali della follia, ha raccontato a Che tempo che fa l’aneddoto curioso del suo primo incontro con il divo hollywoodiano: una Zoom call alle dieci di sera, tra gli effluvi di carburante e gli Arbre Magique di un benzinaio pugliese. Quell’imprevisto ha segnato l’inizio di una collaborazione su uno dei progetti più sentiti da Depp, il cui film debutterà nelle sale italiane il 21 novembre. Iodonna.it - Non male come primo approccio... Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) È raro che una conversazione decisiva per una carriera si svolga in un luogo così inusualeun distributore di benzina, ma quando c’è di mezzo Johnny Depp anche l’ordinario può diventare straordinario. Riccardo Scamarcio, protagonista del nuovo film di Depp Modì – Tre giorni sulle ali della follia, ha raccontato a Che tempo che fa l’aneddoto curioso del suoincontro con il divo hollywoodiano: una Zoom call alle dieci di sera, tra gli effluvi di carburante e gli Arbre Magique di un benzinaio pugliese. Quell’imprevisto ha segnato l’inizio di una collaborazione su uno dei progetti più sentiti da Depp, il cui film debutterà nelle sale italiane il 21 novembre.

Non male come primo approccio...

