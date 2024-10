Oasport.it - MotoGP, Fermin Aldeguer si fa male alla mano sinistra e finisce sotto i ferri: a rischio i test di Valencia

(Di lunedì 28 ottobre 2024)rischia di aver concluso in anticipo il suo 2024, a causa di un infortuniorimediato ieri cadendo nelle battute iniziali del Gran Premio di Thailandia, terzultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Il giovane talento del team SpeedUp è già tornato in Spagna perporsi ad un intervento chirurgico, quindi salterà sicuramente il prossimo GP insia. “ha subito un infortunionella caduta in gara in Thailandia. Tornerà in Spagna per operarsi nei prossimi giorni. Sfortunatamente non potrà partecipare al Gran Premio dellasia. Tutto il team augura aduna pronta guarigione“, il comunicato della squadra. Il dottor Angel Charte ha fornito qualche dettaglio in più sull’operazione e sui possibili tempi di recupero del pilota iberico: “Il dottor Xavier Mir lo opererà domani, martedì 29 ottobre, a Barcellona.