Mobilità verticale collaboratori scolastici e progressioni economiche ATA, Sindacati chiedono incontro urgente al Ministero (Di lunedì 28 ottobre 2024) I Sindacati firmatari del CCNL 2019-21, Flc Cgil, Cisl Scuola, Anief, Gilda Unams, Snals, con una nota inviata al Capo di Gabinetto Ministero dell’Istruzione e del Merito, per chiedere un incontro urgente in merito all'avvio delle procedure di Mobilità verticale per collaboratori scolastici e le posizioni economiche. L'articolo Mobilità verticale collaboratori scolastici e progressioni economiche ATA, Sindacati chiedono incontro urgente al Ministero . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ifirmatari del CCNL 2019-21, Flc Cgil, Cisl Scuola, Anief, Gilda Unams, Snals, con una nota inviata al Capo di Gabinettodell’Istruzione e del Merito, per chiedere unin merito all'avvio delle procedure dipere le posizioni. L'articoloATA,al

Mobilità verticale collaboratori scolastici e progressioni economiche ATA, Sindacati chiedono incontro urgente al Ministero

