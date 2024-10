Milan approvato il bilancio 2023 24 | ricavi record e utile di 41 milioni

Milan, approvato il bilancio 2023/24: ricavi record e utile di 4,1 milioni (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Milan chiude il bilancio 2023/24 con un utile di 4,1 milioni: è il secondo anno consecutivo con il segno più. L`Assemblea degli Azionisti ro Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilchiude il/24 con undi 4,1: è il secondo anno consecutivo con il segno più. L`Assemblea degli Azionisti ro

Milan, approvato il bilancio 2023/24: ricavi record e utile di 4,1 milioni

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio 2023-24 che ha visto una forte crescita dell'area commerciale ... (gazzetta.it)

Il Milan conferma il bilancio in utile per il secondo anno consecutivo. Il presidente Scaroni lo ha annunciato in conferenza stampa ... (milanlive.it)

Il Milan ha approvato i bilanci per la stagione 2023/24. Paolo Scaroni ha svelato numeri strepitosi e i piani per il futuro. Nel panorama calcistico italiano, la gestione economica dei club rappresent ... (msn.com)

Le parole di Paolo Scaroni a margine dell'Assemblea degli Azionisti del Club, che ha approvato il bilancio 2023/2024 ... (calciomercato.it)

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato in occasione di un briefing con la stampa in occasione dell`Assemblea degli Azionisti del Club dove verrà approvato. (msn.com)