Lanazione.it - Mazzarri: "Emergenza al gattile I Gatti Mammoni"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) San Giuliano Terme (Pisa), 28 ottobre 2024 - Elisabetta, consigliera di minoranza del Comune di San Giuliano Terme, esprime forte preoccupazione per la grave situazione in cui versa il“I" situato in Via della Figuretta al confine tra San Giuliano Terme e Pisa. La struttura, sotto la responsabilità territoriale del Comune di Pisa, ospita oltre un centinaio di, tra cui molti con patologie neurologiche, e da tempo richiede interventi urgenti di messa in sicurezza e sostegno. Nonostante le richieste di aiuto indirizzate al Comune di Pisa e la disponibilità manifestata dalla Sindaco Conti e dall’Assessora alla Tutela degli Animali Giulia Gambini, la situazione è ormai critica. Le recenti piogge incessanti hanno infatti compromesso ulteriormente la strada di accesso al, rendendola impraticabile per i mezzi motorizzati.