"Marinetti non può essere bandiera di lotta politica". Parla la nipote dopo le polemiche (Di lunedì 28 ottobre 2024) La grande mostra «Il Tempo del Futurismo» si inaugurerà il 2 dicembre alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, proprio nel giorno in cui si celebreranno gli ottant'anni dalla scomparsa di Filippo Tommaso Marinetti, l'inventore del rivoluzionario movimento d'avanguardia. Di questa figura eccezionale, vulcanica e geniale che ha cambiato l'arte del XX secolo ne parliamo con sua nipote Francesca Barbi Marinetti, critica d'arte e curatrice di mostre, oltre che consigliere d'amministrazione del Palaexpo e del MAXXI.Prima di tutto quanti sono i nipoti di Marinetti? «Siamo 8 nipoti. Quattro sono figli di Vittoria, due di Ala e due di Luce, fra cui io. Iltempo.it - "Marinetti non può essere bandiera di lotta politica". Parla la nipote dopo le polemiche Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La grande mostra «Il Tempo del Futurismo» si inaugurerà il 2 dicembre alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, proprio nel giorno in cui si celebreranno gli ottant'anni dalla scomparsa di Filippo Tommaso, l'inventore del rivoluzionario movimento d'avanguardia. Di questa figura eccezionale, vulcanica e geniale che ha cambiato l'arte del XX secolo ne parliamo con suaFrancesca Barbi, critica d'arte e curatrice di mostre, oltre che consigliere d'amministrazione del Palaexpo e del MAXXI.Prima di tutto quanti sono i nipoti di? «Siamo 8 nipoti. Quattro sono figli di Vittoria, due di Ala e due di Luce, fra cui io.

