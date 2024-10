Marina Cavalieri uccisa con un colpo di carabina alla testa nel Parmense, il marito resta in carcere (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'accusa nei confronti del 65enne Giovanni Vascelli è omicidio aggravato. L'uomo era stato rintracciato a Orbetello dai carabinieri dove era fuggito con l'auto della moglie. I vicini parlano comunque di coppia "molto unita". Fanpage.it - Marina Cavalieri uccisa con un colpo di carabina alla testa nel Parmense, il marito resta in carcere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'accusa nei confronti del 65enne Giovanni Vascelli è omicidio aggravato. L'uomo era stato rintracciato a Orbetello dai carabinieri dove era fuggito con l'auto della moglie. I vicini parlano comunque di coppia "molto unita".

