Magalli – Volpe, arriva la pace in diretta tv: Giancarlo si scusa con Adriana e si abbracciano (VIDEO)

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Le diatribe frasono ormai note a tutti; di recente, inoltre, si è anche parlato della vittoria in Tribunale della conduttrice, ma cosa è successo ora? A distanza di sette anni,si sono incontrati nello studio di Verissimo e hanno avuto, finalmente, l’occasione di chiarirsi. Il giudice ha condannato il conduttore di Affari Tuoi per diffamazione aggravata e in particolare, oggetto delle indagini, è stata una frase pronunciata dall’interessato qualche anno fa. Riferendosi ad, infatti,aveva dichiarato quanto segue: “Le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da vent’anni”. L’ex conduttrice di Affari Tuoi, entrando nel merito della frase del collega, ha dichiarato che queste parole l’avessero offesa in qualità di madre, di donna e di professionista.