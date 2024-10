Oasport.it - LIVE Fognini-Bublik 5-7, 1-1 ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: il kazako vince il primo set in volata

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Si ferma in rete il dritto incrociato di. 15-0 Servizio ad uscirente per. 1-1 Gioco: ilrimedia al doppio fallo con ilace del set. 40-30 Doppio fallo, il secondo del game. Seconda 40-15 Prima al corponte per il. 30-15 Si ferma in rete la risposta di, che aveva anticipato bene l’impatto. 15-15 Doppio fallo, il quarto del match. 15-0 Lo scambio più lungo della partita se lo aggiudica ilgrazie ad un’accelerazione lungolinea di rovescio. Al servizio Alexsander. Nelsetha vinto il 57% dei punti con la prima, entrata il 72% delle volte, ed il 75% con la seconda. 1-0 Gioco: scappa in lunghezza il rovescio incrociato di. 40-30 Si ferma in rete la risposta in back di